الأزهر يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لـ"إرهاب" حركة طالبان في أفغانستان

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطورة الأوضاع في أفغانستان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الحالية، والسعي بشكل جدي لإيجاد حلول فعالة لوضع حد لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد، حفاظا على أرواح المدنيين الأبرياء، ولوضع حد لإرهاب حركة طالبان التي ضربت بالقيم الإنسانية والتعاليم الدينية عرض الحائط.

وقال المرصد، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن ”الآمال كانت معقودة على نجاح اتفاقية السلام بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحركة طالبان فبراير الماضي، في الحد من انتشار العنف في أفغانستان، والتزام حركة طالبان بتعهداتها، لكن المتتبع للأحداث اليومية على الساحة الأفغانية، يلاحظ زيادة مطردة في أعمال العنف خلال الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق، على نحو دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلان إعادة النظر في الاتفاقية، قبل أن تهاجم طالبان القرار الأمريكي، وتتوعد بالمزيد من العمليات ضد القوات الأمريكية“.

وأضاف أن ”الحركة استهدفت بعض مقرات القوات الدولية على الأراضي الأفغانية، أبرزها قصف قاعدة عسكرية مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية بولاية خوست، كما أعلنت عن عزمها مقاطعة قمة إسطنبول المرتقبة لمناقشة مستقبل أفغانستان، إلى حين انسحاب جميع القوات الأجنبية. وبالفعل رضخ الرئيس الأمريكي وأعلن بداية انسحاب القوات الأمريكية مطلع مايو/أيار المقبل 2021، رغم فشل طالبان في الوفاء بالتزاماتها وسط مخاوف من سيطرة الحركة على أفغانستان“.

وأردف أن ”طالبان نفذت خلال فبراير الماضي 17 تفجيرا إرهابيا، وشنت 23 هجوما مسلحا على المدنيين وقوات الأمن في 32 ولاية من ولايات أفغانستان، بزيادة بلغت 15% عن شهر يناير، ما أسفر عن مقتل 188 شخصا من المدنيين والعسكريين وإصابة 152 آخرين، بزيادة عن الشهر الماضي بلغت 21%“، فيما ازدادت وتيرة التفجيرات الإرهابية خلال مارس الماضي حيث سجل 34 هجوما مسلحا على المدنيين وقوات الأمن بزيادة بلغت 18% عن شهر فبراير“.