فرنسا: طلبية مصر لطائرات رافال تعزز الشراكة الإستراتيجية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، إن طلبية مصر 30 مقاتلة من طراز رافال ”تعزز الشراكة الإستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر“.

وأكدت الوزارة التي ترأسها فلورانس بارلي في بيان أن ”هذا العقد يوضح الطبيعة الإستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما“.

وأضافت الوزارة أن هذا العقد الجديد ”يعكس الثقة المتجددة لشريكنا (مصر) في هذه الطائرة الفرنسية“.

وقالت الوزيرة فلورنس بارلي، إن عقد شراء مصر طائرات رافال أخرى من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران سيوفر 7 آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات.

وأكدت ”داسو“ للطيران، الصفقة، التي تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.51 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الطلبية الجديدة ستزيد عدد طائرات رافال التي تملكها مصر ليصل إلى 54.

وستسلم أول طائرة بعد 3 سنوات من دخول هذا العقد حيز التنفيذ.

وأعلنت مصر في وقت سابق أنها أبرمت عقدا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو، وفق بيان صحافي صدر عن الجيش المصري نشر ليل الإثنين الثلاثاء.

وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة تامر الرفاعي، في بيان نشر على حسابه عبر ”فيسبوك“، إنه ”في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات“.

وبحسب الرفاعي، تتميز طائرات رافال بـ“قدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار“.

وكانت القاهرة أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في العام 2015. وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7.7 مليار يورو بين عامي 2010 و2019؛ ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، بحسب ”فرانس برس“.