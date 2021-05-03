تركيا: نريد تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

كشفت وكالة رويترز، أن تركيا سترسل وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة، هذا الأسبوع؛ لبحث تطبيع العلاقات.

ونقلت الوكالة عن وزير التجارة التركي محمد موس، قوله اليوم الإثنين، إن تركيا تريد تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر، مع سعيها لإصلاح العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين القوتين الإقليميتين.

وقالت المحللة السياسية التركية إسراء يازجي، في وقت سابق، لـ“إرم نيوز“: ”من المعروف أن مصر من الدول الرئيسة في البحر الأبيض المتوسط، بالضبط مثل تركيا التي تعد من أهم بلدان المنطقة، لذلك فإن تمتع هاتين الدولتين بعلاقات جيدة هو ما قد يمثل انفتاحا كبيرا على العلاقات في المنطقة“.