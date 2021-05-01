بعد توجه أنقرة للتقارب مع القاهرة.. جماعة 'الإخوان" تتعهد بعدم المساس باستقرار تركيا

تعهدت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها يوم السبت، بعدم المساس باستقرار وأمن تركيا، بعد محاولات تبذلها أنقرة منذ أشهر للتقارب مع مصر.

وقالت الجماعة، في بيان لها نقلا عن نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير: ”إنه ”بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات المصرية (يضم ممثلي قوى سياسية مصرية – ومنهم جماعة الإخوان المسلمين – ممن استقبلتهم تركيا كلاجئين سياسيين ) للعاصمة التركية أنقرة في 21 أبريل/نيسان؛ بهدف الالتقاء مع بعض المؤسسات التركية المجتمعية، لتوضيح أحوال ومتطلبات المصريين اللاجئين إلى تركيا، فإن الجماعة تتقدم بكامل الشكر والتقدير للرموز التركية التي اتسع صدرها لسماع آلام الذين وجدوا الأمن والأمان على هذه الأرض، وشعبها صاحب التاريخ العريق والمشهود له بالتعامل الكريم مع من يستغيث به“.

وأشار البيان إلى ”أن جماعة ”الإخوان المسلمين“ تؤكد ”الوفاء الكامل لكرم الضيافة والالتزام بواجباتها، واحترام كل القوانين والنظم والأعراف وعدم المساس باستقرار وأمن تركيا“.

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وفي سياق محاولات التقارب التركي مع مصر، كشف في مارس الماضي عن طلب رسمي تركي وُجه لقنوات المعارضة المصرية في إسطنبول، بالكف عن تناول الشأن السياسي المصري.

وتوجد في تركيا عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة تتصدرها قنوات ”الشرق“، و“مكملين“ و“وطن“، التي ركزت في برامجها على مدار السنوات الثماني الماضية، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.

وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد هذه الأنباء إن ”هناك مطالب لقنوات المعارضة المصرية في تركيا، بتخفيف انتقاداتهم للقيادات المصرية، لكن لن يتم إغلاق القنوات“.

ويتخوف الإخوان عموما في تركيا من ترحيلهم إلى مصر، إذا ما تحسنت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بعد سنوات من التوتر.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة الماضية، رسائل توددية إلى مصر، حيث قال الشهر الماضي، إن ”الشعب المصري لا يختلف معنا“.

وقبلها بأيام قال إن ”تعاون تركيا مع مصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات مستمر، ولا توجد أي مشكلة في ذلك“.