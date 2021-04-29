الرئاسة المصرية تعلق على فيديو للسيسي يتحدث مع أسرة تستقل دراجة

علقت الرئاسة المصرية، على مقطع فيدو يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو متوقف للتحدث مع أفراد أسرة تستقل دراجة بخارية، قائلة إنه طالبهم الالتزام بإجراءات الأمان.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث من سيارته المتوقفة وسط الطريق، مع الأسرة التي أوقفت بدراجتها البخارية على الطريق.

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/5398241456917074

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك إن الرئيس ”توقف ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم مع مروره“.

وأضاف في التدوينة التي أرفقها بمقطع فيديو: ”هنأهم (السيسي) بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم“.

ويسمع في مقطع الفيديو صوت الرئيس السيسي وهو يقول مخاطبا سائق الدراجة: ”حرام عليك خطر جدا.. لا فيه خوذة ولا حاجة“، ليرد الشاب قائلا: ”ماشي يا باشا.. كل سنة وأنت طيب“.