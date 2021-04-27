مصر: الجمود الحالي في قضية سد النهضة خطر كبير على استقرار المنطقة‎

حذرت مصر من خطورة الجمود الحالي الذي تشهده قضية سد النهضة على استقرار المنطقة، إذا ما نفذت إثيوبيا الملء الثاني بغض النظر عن نتائج المفاوضات.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، مع أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكندي من ممثلي جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تأتي تلك التحركات، التي تشمل أيضًا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية؛ بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندي بعدالة الموقف المصري في قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي إذا ما توفرت لدى الطرف الآخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي.

وأشار السفير المصري إلى أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم ”سفن سبينجمان“، وأعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية في البرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، واقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار الدولية.

كما أكد أعضاء البرلمان أن كندا تُطبق تلك المبادئ في إدارتها للموارد المائية المُشتركة مع الولايات المتحدة، وأن تجربتها تؤكد أن التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المُشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه، بعيدًا عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع.

وأضاف أبو زيد أنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع أعضاء البرلمان، تستهدف تنشيط الدور الكندي في دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت إلى أنه حرص على شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبي، وما يمثله الجمود الحالي من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، إذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء في الملء الثاني بغض النظر عن نتائج المفاوضات.

وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصري وأعضاء البرلمان الكندي؛ لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.