مصر وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم للخدمات اللوجستية العسكرية المتبادلة

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل تبادل الدعم اللوجستي العسكري والإمدادات والخدمات بين مصر والولايات المتحدة.

ووفق بيان نشر على الموقع الرسمي للسفارة، الثلاثاء، وقّع على “مذكرة التفاهم للاستحواذ والخدمات المتبادلة” (ACSMOU) كل من مدير القيادة المركزية الأمريكية للوجستيات والهندسة اللواء جيفري دروشال ومساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الدولية اللواء محمد صلاح في حفل أقيم في وزارة الدفاع المصرية بحضور السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين وكبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية/الملحق الدفاعي اللواء مارك دبليو جيليت وعدد من كبار القادة في وزراة الدفاع.

وأفادت السفارة أن المذكرة ”من شأنها تسهيل مشاركة الولايات المتحدة في مناورات النجم الساطع 2021، والأنشطة المستقبلية، ويعد التعاون الدفاعي الذي يشمل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتدريب المشترك حجر الزاوية في شراكتنا الإستراتيجية مع مصر“.

وقعت الولايات المتحدة ومصر اليوم مذكرة تفاهم لوجستية من شأنها تسهيل مشاركة الولايات المتحدة في مناورات النجم الساطع 2021، والأنشطة المستقبلية. يعد التعاون الدفاعي الذي يشمل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتدريب المشترك حجر الزاوية في شراكتنا الاستراتيجية مع مصر. pic.twitter.com/Hnys87CaHJ — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) April 27, 2021

وذكر البيان أنه ”في حين إن مذكرة التفاهم لا تلزم أيا

من الجانبين بتقديم الدعم، إلا أنها تنشئ آلية دائمة لضمان قدرة القوات العسكرية الأمريكية والمصرية على تقديم دعم قابل للسداد لبعضهما البعض عند الحاجة.. ستتيح مذكرة التفاهم تسهيل تقديم الخدمات المشتركة والمتطلبات اللوجستية خلال أنشطة التدريبات والتبادلات المشتركة المستقبلية وذلك بدلاً من توقيع اتفاقيات قصيرة المدى أو اتفاقيات منفصلة لكل نشاط من هذه الأنشطة“.