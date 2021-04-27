مصر تعلن دخولها مرحلة الفقر الحاد للمياه

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن مصر دخلت في منطقة الفقر الحاد فيما يخص المياه، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من موارد بلاده المائية تأتي عن طريق نهر النيل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: ”وصلنا 100 مليون مواطن، والموارد المائية نفسها، وهذا جعل مصر من ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي“، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات المهمة للاستفادة من كل نقطة مياه.

وتابع: ”بدأنا في استغلال المياه سواء من الصرف الزراعي أو الصرف الصحي باستخدام المعالجة الثلاثية وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية وغيرها من المشروعات التي بدأنا في التطرق إليها لمجابهة محدودية الموارد المائية بعيدًا عن إشكالية سد النهضة“.

ولفت إلى أن مصر أمام تحدٍ كبير مع الزيادة السكانية لاستغلال كل قطرة ماء، وإعادة التدوير والحفاظ على المياه للاستفادة بنسبة أكبر وأعلى، من خلال مشروعات مثل تبطين الترع والمعالجات.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددًا على أنه لا تنازل عن أي قطرة مياه من نصيب مصر من مياه نهر النيل.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة المصرية، بالتزامن مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتعثر المفاوضات، وتهديد بلاده بأن جميع الخيارات متاحة، حال المساس بحصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل.