مصر.. إعادة إدراج عدد من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

أعادت السلطات المصرية المختصة اليوم الإثنين، إدراج قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، والمرشد السري للجماعة محمود عزت وآخرين على قوائم الإرهاب.

وجاء الإدراج في القضية الأولى المعروفة إعلاميًا بـ ”أحداث مكتب الإرشاد“، على المتهمين، مصطفى عبد العظيم فهمي درويش ومحمد بديع عبد المجيد سامي ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ورشاد محمد علي البيومي ومحمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، بالسجن المؤبد لكل من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع عبدالمجيد، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم رشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان، وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 28 بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة المنعقدة، إدراج محمود عزت، المرشد السري لجماعة الإخوان وآخرين في ”أحداث مكتب الإرشاد“ على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.

وجاءت أسماء أبرز المدرجين، محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري والسيد محمود عزت إبراهيم وأحمد محمود أحمد شوشة ورضا فهمي عبده خليل.

يذكر أن الدائرة الثانية إرهاب، أصدرت في 8 أبريل/نيسان 2021 حكمها بالسجن المؤبد للإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيًّا في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث مكتب الإرشاد“.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، والتخطيط لارتكاب الجريمة، حيث قام المتهمون المتواجدون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.