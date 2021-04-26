تركيا: تحسين العلاقات مع القاهرة يعزز السلام في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربية في محاولة للتغلب على الخلافات التي تركت أنقرة معزولة على نحو كبير في العالم العربي.

وقال إبراهيم كالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية لرويترز في مقابلة: ”إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر، أوائل أيار/ مايو“.

وأضاف: ”بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر“.

وفي لفتة إلى القاهرة الشهر الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية العاملة على أراضيها، التابعة لحركة الإخوان، إيقاف برامجها السياسية.

ورحبت مصر بالخطوة لكنها ما زالت تتبنى علنا نهجا متحفظا تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال كالين: ”التقارب مع مصر.. سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا؛ لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر“.

وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.

وتدعم الأمم المتحدة حكومة انتقالية تولت زمام الأمور في ليبيا الشهر الماضي.

لكن على الرغم من دعوة الأمم المتحدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا، أشار كالين إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين معهم سيبقون هناك.

وقال: ”لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية“، مشيرا إلى اتفاق 2019 الذي مهد الطريق لتدخل تركي لدعم حكومة الوفاق.

إلى جانب مبادرتها الخاصة بمصر، سعت تركيا لتحسين علاقاتها مع السعودية، ذات الثقل في منطقة الخليج.

وقال كالين: ”سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضا“، مضيفا أنه ”يأمل في إنهاء المقاطعة“.