بعد تعرضه لهجوم صحفي ونيابي.. استقالة وزير الدولة للإعلام بمصر أسامة هيكل

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، الأحد، أن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه.

وقال سعد، في بيان، إن ”أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة“.

وتعرض هيكل خلال الفترة الماضية، لهجوم حاد من قبل عدد من الصحفيين والإعلاميين في مصر، وصل حد اتهامهم له بـ“العمل ضد الدولة، وترديد ما يقوله الإخوان المسلمون، ومنحهم فرصة للهجوم بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة“.

كما تعرض هيكل لهجوم من بعض النواب، إذ قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن ”أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يُضف شيئا يأتي بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية، ولم يلعب دورا في التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة“.

وأوضح سالم في حديث لصحيفة ”اليوم السابع“ المحلية، أنه ”من خلال مراجعته للحساب الختامي لـ2019/2020، تكشف أن وزير الدولة للإعلام اشترى سيارات له ولمرافقيه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يُعدّ إهدارا للموازنة العامة وعدم العمل بمبدأ ترشيد النفقات“.

وأضاف أن ”هيكل حوّل الوزارة إلى عبء، واستخدمها في صراعاته مع الصحفيين والإعلاميين، كما تسببت الوزارة في نزاعات أضرت بالدولة أكثر مما أفادتها“.