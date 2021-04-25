مصر.. قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

قررت رئاسة الجمهورية المصرية اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الراهنة.

وينشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، اليوم نص القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، ويحمل رقم 174 لسنة 2021، وينص على إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار القرار إلى أن تلك المدة تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

وكشف القرار الجمهوري، أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة في البلاد تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات الصادر في القانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.