الصورة الأولى للضابط المصري محمد عويس المتورط في اغتيال المقدم مبروك ببدلة الإعدام

حصل ”إرم نيوز“ على أول صورة للضابط المصري محمد عويس، المتهم بخيانة صديقه في قطاع الأمن الوطني محمد مبروك، وتسريب معلومات عنه للمتهمين في واقعة اغتياله.

والمقدم محمد عويس، هو الذي جسد شخصيتة الفنان أحمد شاكر، في مسلسل ”الاختيار 2″، وهو صديق الشهيد المقدم محمد مبروك، وعمل ظابطا بمرور بمجمع السلام.

وطلب تنظيم ”أنصار بيت المقدس“، من عويس التعاون معهم في اغتيال المقدم محمد مبروك وعقب الاتفاق سلمهم البيانات وعنوان منزله ورقمه الكودي وخط سيره، مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي مليوني جنيه مصري.

وكان عويس من الأصدقاء المقربين للمقدم محمد مبروك، وكان بدفعته في كلية الشرطة وفي نفس السرية في السنة الثانية من الدراسة، وظل التواصل بينهما قائما حتى بعد انتهاء الدراسة.

كما كان مبروك يصطحب والدة عويس للأطباء والمستشفيات ويرعاها في غيابه.

وكشف عويس، الضابط بإدارة مرور القاهرة، المتهم بالاشتراك في اغتيال المقدم محمد مبروك في تحقيقات قضية ”أنصار بيت المقدس“، عن أن المتهمين طلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن عدد من الضباط سبق عملهم بأمن الدولة، وفي مقدمتهم مبروك.

واعترف على خط سير ”مبروك“، ورقمه الكودي ومحل إقامته، ليسهل عليهم اغتياله، بأنه كان يحضر جلسات دينية حول تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وتعرّف خلالها على المتهم الثالث، السابق اعتقاله، والذي يعتنق هو والمتهم الأول الأفكار التكفيرية التي تدعو إلى تكفير الحاكم والعاملين بالجيش والشرطة، وإنهما حاولا استقطابه لاعتناق ذلك الفكر.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، في مارس / أذار 2020، بإعدام محمد عويس و36 آخرين على رأسهم الإرهابي هشام عشماوى وآخرين من العناصر التكفيرية، لكن المتهمين طعنوا على الحكم، والقضية حاليًا أمام محكمة النقض للفصل فيها بحكم بات ونهائي.