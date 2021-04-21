مصر تعلن نتائج زيارة مدبولي إلى ليبيا

كشفت مصر يوم الأربعاء، نتائج زيارة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له الذي ضم 11 وزيرا إلى ليبيا، وآليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إنه ”تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية؛ لبحث أطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، واستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين“.

من جهته، أكد مدبولي أن ”هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها، أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك“.

وقال إن بلاده تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي من شأنها تحقيق التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: ”نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات“.

وأوضح أنه جرى مناقشة العديد من الملفات، من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأشار مدبولي إلى أنه تمت مناقشة ”تيسير حركة التنقل بين البلدين وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.

وقال رئيس الوزراء المصري إن ”الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009“.

ودعا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة.

وشدد على ”ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة“.

كما تم توقيع 11 وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات، شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق.

وشملت أيضا تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء وغيرها.