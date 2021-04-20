بعد توالي حوادث القطارات بمصر.. إقالة رئيس "هيئة سكك الحديد" وسلسلة تغييرات واسعة

قرر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير، الثلاثاء، إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر، وذلك بعد توالي حوادث القطارات أخيرا في البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن ”رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد رسلان شلبي نقل لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية“.

وأضاف البيان أنه تم انتداب مصطفى عبداللطيف أبو المكارم في منصب رئيس الهيئة، لمدة عام.

وبحسب البيان، فقد أجرى الوزير تغييرات أخرى واسعة في قيادات هيئة السكك الحديد خصوصا في قطاعي الصيانة والتطوير.

وقال البيان إن ”الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية، المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب“.

وتوالت حوادث القطارات في مصر، خلال الفترة الماضية، كان آخرها قطار خرج عن القضبان في منطقة طوخ بمحافظة القليوبية المصرية، الأحد؛ ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة ما يقرب من 100 آخرين.