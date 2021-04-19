وزير الخارجية المصري يُسلم الرئيس الكيني رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن قضية سد النهضة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، يأتي ذلك في مستهل الجولة الإفريقية التي يُجريها شكري لعدد من الدول حاملا رسائل من الرئيس السيسي لرؤساء وقادة هذه الدول.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، بأن شكري سلم خلال اللقاء الرسالة الموجهة من جانب الرئيس السيسي إلى الرئيس كينياتا بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، آخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الإفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية.

وأوضح حافظ، أن شكري حرص على استعراض مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 نيسان/ أبريل الجاري، والتي شاركت فيها مصر بهدف الاتفاق على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

كما أعرب شكري عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.