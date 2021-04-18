بعد تعثر المفاوضات.. السيسي يوجه رسائل لقادة دول أفريقية بشأن سد النهضة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل إلى قادة دول أفريقية، تتضمن تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري حيال القضية.

وحمل رسائل السيسي وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي توجه إلى العاصمة الكينية نيروبي، في مستهل جولة تتضمن كل من جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، أن تلك الجولة ”تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي“.

وأوضح أن الجولة تأتي أيضًا، بحسب منشور للخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، لدعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأشار السفير حافظ إلى أن الجولة تسبق الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، كما أنها تأتي للتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وتأتي التحركات المصرية، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (مصر، والسودان وإثيوبيا)، وانتهاء الاجتماعات، التي عقدت مؤخرا في عاصمة الكونغو كينشاسا دون أي نتائج، في حين بدأت إثيوبيا فعليا التحضير لعملية ملء ثانية، مُقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل.