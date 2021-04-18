الكنيسة القبطية تعلق على إعدام "داعش" نبيل حبشي في سيناء

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، نبيل حبشي، الذي اختطف وقُتل على يد عناصر تكفيرية بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان اليوم الأحد: ”تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ابنها البار نبيل حبشي سلامة، الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ خمسة أشهر، واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر اليوم، وإذ تنعي الكنيسة الابن والخادم الأمين، تفرح بنصيبه السماوي الذي صار له في المسيح، بواسطة تمسكه بإيمانه حتى الدم“.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية: ”وقوفها متضامنة مع كل مجهودات الدولة المصرية، في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، التي ستزيدنا عزمًا وإصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية“.

وأضافت: ”نحيي أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، كما نقدم تعازينا إلى أسرة الشهيد وكنيسته، مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها“.

وأعدم عناصر من تنظيم داعش فيما يسمى ”ولاية سيناء“ رميًا بالرصاص، المواطن المصري نبيل حبشي، خادم كنيسة بئر العبد، الذي اختطف في شهر نوفمبر العام الماضي، وذلك بحسب فيديو بثه التنظيم على تليغرام اليوم الأحد.