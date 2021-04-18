وزير الخارجية المصري يبحث التطورات الإقليمية مع نظيره اليوناني

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، التطورات الإقليمية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن شكري استعرض مجمل التطورات الإقليمية الجارية والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، والجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

وأطلع شكري نظيره اليوناني على آخر مُستجدات ملف سد النهضة، كما تم تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.

وعبر الوزيران عن تقديرهما للشراكة الراسخة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات، حيث تم التأكيد على التطلع لتدعيم أواصر التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين والشعبين الصديقين.

وأعربا عن تقديرهما لاستمرار تبادل التأييد بين البلدين في المحافل الدولية، وأهمية مصر كشريك استراتيجي لليونان وللاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط.

وتطرق الوزيران إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.