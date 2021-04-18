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تنظيم داعش يعدم قبطيا في سيناء المصرية
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 16:10 GMT

تنظيم داعش يعدم قبطيا في سيناء المصرية

أعدم عناصر من تنظيم داعش ولاية سيناء، المواطن المصري نبيل حبشي، خادم كنيسة بئر العبد، والذي اختطف في شهر نوفمبر العام الماضي، رميا بالرصاص، وذلك بحسب فيديو بثه

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

أعدم عناصر من تنظيم داعش ولاية سيناء، المواطن المصري نبيل حبشي، خادم كنيسة بئر العبد، والذي اختطف في شهر نوفمبر العام الماضي، رميا بالرصاص، وذلك بحسب فيديو بثه التنظيم على تليغرام.

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وقالت ابنة نبيل حبشي على حسابها في فيسبوك: ”والدي شهيد عند المسيح.. عاش راجل واستشهد راجل، فضلت رافع رأس عيالك في حياتك بسرتك وفي استشهادك بقوه ايمانك“.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2894649794182917&id=100009137757051

واختطف التنظيم الإرهابي، حبشي (61 عاما)، من بئر العبد في شمال سيناء وسط المارة، إذ قاموا بسرقة سيارته بالإكراه والهروب بها من المدينة.

وفي وقت سابق طلب عناصر التنظيم فدية مقابل إطلاق حبشي، ثم اختفت أخبارهم حول الموضوع حتى ظهور مقطع يظهر إعدامه؛ بزعم دعمه وتعاونه مع الجيش والدولة.

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