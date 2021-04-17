مصر.. وفاة القاضي والمرشح الرئاسي الأسبق هشام البسطويسي

أعلن المحامي المصري خالد علي، وفاة المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، وأحد المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2012.

ونعى المحامي المصري خالد علي الراحل عبر حسابه على ”فيس بوك“ قائلا: ”توفي إلى رحمة الله المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان“.

https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/2367423893402955

يذكر أن هشام البسطويسي كان أحد رموز ما عرف بتيار استقلال القضاء قبل ثورة 25 يناير 2011، وقد استقال من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع.

كما كان البسطويسي أحد داعمي حركة تمرد ضد حكم الإخوان وعاد من عمله بالكويت ليوقع استمارة المطالبة بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل أن يعود إلى عمله القانوني بدولة الكويت، ويعتزل المشهد السياسي.