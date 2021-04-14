مصر.. خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران فيه (فيديو)

خرج قطار عن القضبان في مصر، مساء الأربعاء، عند مدخل مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما وصلت أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وهرع الأهالي في محيط المكان، وجارٍ البحث عن ضحايا أو مصابين بين الركاب.

#مصر.. خروج قطار عن القضبان في #منيا_القمح بـ #الشرقية يثير حالة من الرعب والفزع بين الركاب pic.twitter.com/pJPOMWvQ0v — إرم نيوز (@EremNews) April 14, 2021

وأفادت مصادر مصرية بأن هناك العشرات من المصابين حالتهم خطرة وأنه تجري محاولات لحصر الضحايا.

يذكر أن مصر شهدت في مارس/آذار الماضي حادثا مأساويا وقع بين قطاري ركاب في محافظة سوهاج، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا، وإصابة 165 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.