مصر

مصر.. خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران فيه (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 22:02 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 22:26 GMT

مصر.. خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران فيه (فيديو)

خرج قطار عن القضبان في مصر، مساء الأربعاء، عند مدخل مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات. وانتقلت الأجهزة الأمنية

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المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

خرج قطار عن القضبان في مصر، مساء الأربعاء، عند مدخل مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما وصلت أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وهرع الأهالي في محيط المكان، وجارٍ البحث عن ضحايا أو مصابين بين الركاب.

وأفادت مصادر مصرية بأن هناك العشرات من المصابين حالتهم خطرة وأنه تجري محاولات لحصر الضحايا.

يذكر أن مصر شهدت في مارس/آذار الماضي حادثا مأساويا وقع بين قطاري ركاب في محافظة سوهاج، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا، وإصابة 165 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

 

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