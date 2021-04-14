مصر تمنح حوافز تعويضية للسفن المتضررة من جنوح "إيفرغيفين" في السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، منح السفن المتضررة من حادث جنوح السفينة البنمية ”إيفرغيفين“ حوافز تعويضية؛ نظير الأضرار الناجمة عن فترة التوقف.

وأكد ربيع أنه سيتم تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 آذار مارس الماضي، واستمرت لمدة 6 أيام.

وأوضح أنه سيتم تقديم شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفها في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولها على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة.

وفيما يتعلق بسير التحقيقات، أصدرت الهيئة اليوم، توضيحًا بشأن سير التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة ”إيفر غيفين“.

وقالت الهيئة في بيان: إن التحقيقات ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، موجهة بانتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات وتفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات رسمية حتى حينه، منعًا للتأثير على سير التفاوض.

وأكدت الهيئة أنها التزمت بالإعلان عن كل ما هو جديد بخصوص التحقيقات في أزمة السفينة البنمية التي كانت جانحة في المجرى الملاحي.