مصر تُخلي سبيل الصحفيين سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد

أخلت سلطات التحقيق في مصر، اليوم الأربعاء، سبيل الصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد، المتهمين بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها.

وأكد نقيب الصحفيين في مصر، ضياء رشوان، إخلاء سبيل الصحفيين، مؤكدا عودتهما إلى منزلهما، وأنهما حاليا برفقة طفلهما، وذلك بعد فترة كبيرة من الحبس الاحتياطي، وذلك عقب تنفيذ الجهات المختصة بوزارة الداخلية المصرية للقرار.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان الإرهابية في أحد أنشطتها، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس / أذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.

كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة ورئيس الجمهورية.