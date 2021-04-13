مصر تبحث مع الأمم المتحدة تطورات أزمة سد النهضة

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، من خطورة الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن شكري بحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في اتصال هاتفي آخر تطورات ملف سد النهضة.

الوزير المصري أكد ثوابت موقف بلاده الداعية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد شكري على أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وحذر شكري من خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب نحو الملء الثاني لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق ملزم، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وفي سياق متصل، قدم شكري خطابات إلى كل من: سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي، تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة، ومراحل التفاوض المختلفة، وآخر التطورات.