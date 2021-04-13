رويترز: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل‎

قال مصدران لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين، في العام الماضي، بوساطة أمريكية.

وقال أحد المصدرين، طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته، إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات.

وأضاف المصدر، أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل، ينتظر الاتفاق عليه.

ولم يدل المتحدثان باسم الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

ووافقت الحكومة السودانية، في الأسبوع الماضي، على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958، الذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.