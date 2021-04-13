مصر.. حكم نهائي بإعدام 7 متهمين في "خلية ميكروباص حلوان"‎

أيدت محكمة النقض المصرية، الأحكام الصادرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية ميكروباص حلوان“، القاضية بإعدام سبعة متهمين وسجن ثلاثة آخرين 15 عاما، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة منهم لتصبح الأحكام نهائية واجبة النفاذ.

وذكرت النيابة أن المتهمين انضموا خلال عامي 2015 و 2016 إلى جماعة محظورة تهدف إلى منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي.

كما انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وكانت جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لمتهمي ميكروباص حلوان، وهم ”محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل اسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد“، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاما على كل من محمد ايمن، وحسين هلال، محمود حسين.

وقررت المحكمة، إرسال أوراق سبعة متهمين للمفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.