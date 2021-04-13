السلطات المصرية تخلي سبيل الصحفي المعارض خالد داود

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إخلاء سبيل الصحفي المعارض ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، المتهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، بمشاركة جماعة إرهابية أنشطتها.

وكتب المحامي المصري خالد علي، عبر صفحته على ”فيسبوك“:الحمد لله.. النيابة تقرر إخلاء سبيل خالد داود

وأحلى سحور رمضاني إني أسمع صوته بيجلجل في بيته“.

وأضاف علي:“خالد خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطني، وتسلم سيارته وعاد بها إلى بيته. وهو الآن وسط أسرته.. يارب فرح الجميع“.

ووجهت النيابة إلى خالد داود تُهم مشاركة جماعة إرهابية في أنشطتها مع العلم بأغراضها، بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام حساب موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في تنفيذ ذلك.

كانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على داود في سبتمبر /أيلول 2019، لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.