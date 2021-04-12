روسيا ترفض المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل

أكدت روسيا رفضها المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن السيسي بحث مع لافروف، الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، فضلا عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.

وأشار راضي في بيان له إلى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي في قضية سد النهضة.

وأكد السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، باعتبارها مسألة أمن قومي، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وبحسب البيان، شدد الرئيس المصري على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار الرئيس المصري، إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

وأكد السيسي ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة، ومنع التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.