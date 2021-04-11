سامح شكري: يمكن لروسيا أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا لحل أزمة السد

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد،إن روسيا يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا بملف سد النهضة، في ظل علاقاتها مع إثيوبيا من أجل حل الأزمة، وتخفيف التوترات في القرن الأفريقي.

وأضاف شكري،في تصريحات تلفزيونية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور القاهرة، الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيُجري بحث قضية سد النهضة، والدور الذي يمكن لروسيا أن تلعبه بسبب عضويتها في مجلس الأمن الدولي، أو تلك المواقف على الساحة الدولية في محاولة حل الأزمة، والتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.

وتابع شكري:“نجري محادثات في إطار العلاقات المصرية الروسية، وسأُطلع وزير الخارجية الروسي على تطورات قضية السد الإثيوبي، لاسيما جولة المحادثات الأخيرة التي عُقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا“.

وأوضح أن المفاوضات لم تُستأنف؛ بسبب موقف إثيوبيا المتعنت، مشددًا على أن“الاتحاد الروسي يمكنه بالفعل تحمّل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث يتمتع بالقدرات، والنفوذ اللازم للعب دور إيجابي“.

ورفضت مصر مُقترحًا لإثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، والتي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال الموسم المطري المُقبل.

وقال شكري إن الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سد النهضة يتعلق بحدوث الضرر.

وقال شكري:“الضرر يعني التأثير على صحة مصر من مياه النيل، وبالتالي الملء الثاني للسد إذا لم يترتب عليه ضرر فهذا أمر محمود، لكنه يؤكد للمرة الثانية تعنت الجانب الإثيوبي، واتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي“.

وأكد أن مصر متضامنة بشكل كامل مع السودان في أزمة سد النهضة، وتأمل أن يَعْدِل الجانب الإثيوبي عن تعنته، والتوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق ليس أمرًا صعبًا، وكل طرف يعلم كيفية تحقيق مصالحه.

وشدد على أنه“إذا ما وقع ضرر ستتخذ دولتا المصب الإجراءات الكفيلة بحماية أمنهما المائي، والتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من قِبل إثيوبيا“.