محكمة مصرية تستدعي الداعية محمد يعقوب للشهادة في قضية "داعش إمبابة"

قررت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، استدعاء الداعية محمد حسين يعقوب، لسماع أقواله في قضية ”داعش إمبابة“.

كما قررت المحكمة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا من عناصر ”داعش“ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية داعش إمبابة“، أحدهم هارب من العدالة و11 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية.

وجاء التأجيل لجلسة 10 مايو، بناء على طلب دفاع المتهمين للشهود وسماع أقوال الشيخ محمد يعقوب.

ويواجه المتهمون في القضية العديد من الجرائم، منها استهداف كمين رمسيس، وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، ووجهت للمتهمين من الأول للثالث تهمة تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثاني تهمة حيازة مفرقعات.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

يشار إلى أن محمد يعقوب هو داعية إسلامي، له العديد من المحاضرات والمؤلفات، واشتهر بإلقائه الدروس في المساجد، وتقديم البرامج الإسلامية على القنوات الفضائية مثل: قناة الناس، وقناة الرحمة الفضائية… وغيرهما.