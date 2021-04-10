معتز مطر يعلن توقف برنامجه على قناة الشرق

أعلن الإعلامي المصري معتز مطر، توقف برنامجه ”مع معتز“ الذي يذاع على قناة ”الشرق“ التي تبث من تركيا، بشكل رسمي.

وقال مطر، خلال حلقة السبت من برنامجه :“برنامجي في إجازة مفتوحة، وواجبنا ألا نثقل على تركيا إطلاقا، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات“.

وأضاف :“عدنا بثلاث حلقات فقط بعد إصابتي بفيروس كورونا، لكن الدنيا قامت ولم تقعد، وبدأت الشكاوى“، زاعما أن تركيا تبحث عن حقوقها، وتتعرض للابتزاز بسبب ظهورهم على الشاشات التي تبث من أراضيها.

يذكر أنه يوجد في تركيا عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة تتصدرها قنوات ”الشرق“ التي يعمل بها معتز مطر، و“مكملين“ و“وطن“، التي ركزت في برامجها على مدار السنوات الثماني الماضية، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري وتدافع عن جماعة الإخوان.