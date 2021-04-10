وزير الري المصري: لدينا معلومات حول سد النهضة أكثر من إثيوبيا نفسها

قال وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، السبت إن لدى بلاده بيانات ومعلومات حول حالة سد النهضة وملئه أكثر من إثيوبيا نفسها.

وأضاف، أن مصر جاهزة للتعامل مع أي مشكلة تنتج عن هذا السد، مشيرا إلى أنه من الوارد حصول جفاف في إثيوبيا هذا الموسم قبل ملء السد.

وياتي التصريح عقب ساعات من رفض مصر مُقترحًا لإثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال الموسم المطري المُقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم، في بيان السبت، إن المقترح جاء في خطاب تلقاه الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي من نظيره الإثيوبي، لافتًا إلى أنه ”تضمن العديد من المغالطات والادعاءات، التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية“.

ويُخالف المقترح الإثيوبي مقررات القمم الأفريقية حول ملف سد النهضة، التي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب المهندس غانم.