بحلقة قصيرة "للغاية" و"بيان هام".. هل هو الظهور الأخير لـ"معتز مطر" من تركيا؟‎

كشف الإعلامي المصري معتز مطر، المحسوب على معسكر جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، أنه سيقدم الليلة حلقة وصفها بـ“القصيرة للغاية“، مؤكدا أنه سيلقي ما أسماه ”بيانا هاما“.

وقال مطر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: ”الليلة بإذن الله ألتقي بحضراتكم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في حلقة قصيرة ”للغاية“ من #مع_معتز سأذيع فيها على حضراتكم بياناً هاماً.. الله غالب“.

الليلة بإذن الله التقي بحضراتكم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في حلقة قصيرة "للغاية" من #مع_معتز سأذيع فيها على حضراتكم " بياناً هاماً " ..

الله غالب — معتز مطر (@moatazmatar) April 10, 2021

وهذه التغريدة الغامضة؛ عدها البعض إشارة من الإعلامي الإخواني، بأنها قد تؤشر على أن ظهوره الليلة قد يكون الأخير لبرنامجه ”مع معتز“ الذي يقدمه على قناة ”الشرق“ الإخوانية التي تبث من تركيا، حيث بدأت الأخيرة التضيق على الإعلام الإخواني، إذ طالبت قبل أسابيع قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول، بالكف عن تناول الشأن السياسي المصري والتحول من السياسة إلى الترفيه.

يارب ما تكنش الحلقه الاخيره بالله عليك استاذ معتز لا تخيب ظن متابعينك — salah (@salah26301640) April 10, 2021

وكتب الإعلامي واليوتيوبر المصري عبدالله الشريف؛ المقرب من جامعة الإخوان، متفاعلا مع تغريدة معتز مطر، يقول: ”الى الأعزاء محمد ناصر ومعتز مطر أحسن الله عزاءكم في منابركم الإعلامية، ومن باب الأخوة في الله فإن قناتي تحت أمركم لاستعمالها في البث المباشر كل ليلة إن أردتم، لا يغلبنكم القرار واضربوا فإن لم تكونوا موجعين.. أنتما أكبر من القنوات والقرارات والله غالب“.

الى الأعزاء محمد ناصر ومعتز مطر أحسن الله عزاءكم في منابركم الإعلامية، ومن باب الأخوة في الله فإن قناتي تحت أمركم لاستعمالها في البث المباشر كل ليلة إن أردتم، لا يغلبنكم القرار واضربوا فإن لم تكونوا موجعين لما طلبكم الأنذال فبجماهيركم أنتما أكبر من القنوات والقرارات والله غالب 💪🏽 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) April 10, 2021

يذكر أنها توجد في تركيا عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة تتصدرها قنوات ”الشرق“ التي يعمل بها معتز مطر، و“مكملين“ و“وطن“، التي ركزت في برامجها على مدار السنوات الثماني الماضية، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.