مصر.. تحرك رسمي لصالح فتاة تعرضت للتمييز العنصري في ألمانيا

أكدت مصر أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بعد تعرض فتاة مصرية مقيمة في ألمانيا للتمييز العنصري، بسبب ارتدائها الحجاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع نوران حسنين، الفتاة المصرية المقيمة في ألمانيا التي تعرضت للتمييز من إحدى الشركات التي تقدمت للعمل بها بسبب ارتدائها الحجاب.

وأكد البيان، أن وزارة الهجرة تتابع ما حدث لها وأنه طبقا للإجراءات القانونية في ألمانيا فسيتم اتخاذ كافة الطرق الممكنة لمحاسبة الشركة.

وقالت الوزارة في البيان، إن ”السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت لنوران حسنين أن الدولة المصرية تعمل على حماية ورعاية حقوق المصري والمصرية بالخارج“.

وأشارت إلى ”سعادتها بموقف الجالية المصرية ووقوفها بجانب نوران في إطار مبادرة خلينا سند لبعض، التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا العام الماضي لتوفير الجاليات المصرية الدعم للمصريين العالقين“.

وأوضحت الوزارة ”أن نوران حسنين أعربت عن سعادتها بتواصل السفيرة نبيلة مكرم معها وشعورها بوقوف وطنها بجانبها ووقوف الجالية المصرية بجانبها أيضا، وأنها فخورة بأنها مصرية وأن لها سندا وهذا يحفزها لأن تكون خير ممثل لوطنها بالخارج“.

يذكر أن نوران حسنين التي تبلغ من العمر 28 عامًا ، أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية (جامعة أنهالت في ديساو)، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين، وحدثت الواقعة عند تقدمها لوظيفة بإحدى الشركات، وتلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وقبل المقابلة بيوم واحد أرسلت لها الشركة أنه تم رفضها بسبب ارتدائها الحجاب، ولا يمكنهم قبول فتاة ترتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء.