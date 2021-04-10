إخواني مصري يعلن وقوفه إلى جانب إثيوبيا ضد بلاده بشأن سد النهضة (فيديو)

أحدث إخواني مصري هارب خارج البلاد، حالة من الغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثق مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحدث عن دعمه للموقف الإثيوبي بشأن بناء وملء سد النهضة على حساب بلاده.

وبث أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر مقطع فيديو، أشاد فيه بموقف إثيوبيا في سد النهضة، معتبرا إياها ذات قوة وأنه لا يمانع في التحالف معها لإسقاط النظام في مصر، وأشار إلى أنه من الذكاء استخدام قوة الغير.

وتابع الإخواني أنه مع فعل إثيوبيا، وطالب القيادات في جماعته بالتحالف معها لإقامة دولتهم، مبينا أن إثيوبيا لم تخطئ وأن فعلها هذا يساعد جماعته وفق زعمه.

واستنكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المتداول على نطاق واسع، مطالبين القيادات المصرية بسرعة مخاطبة الانتربول للقبض عليه وإيداعه السجن ومحاكمته، معتبرين إياه خائنا لوطنه.

وتناقل البعض معلومات بأن من ظهر في الفيديو، هو الإخواني علاء الدين محمد السيد عمر سلمان، وشهرته علاء الظاهري، وأنه يقيم كـ“لاجئ“ في الخارج بالسويد.

وغرد متابع يدعى ياسر فارس، عبر ”تويتر“ قائلا: ”هكذا هم دائما وأبدا فلا تأمنوهم.. يريدون أن يقيموا دولة ولو كان ذلك بإهلاك المصريين عطشا“.

🌐 هكذا هم دائما وأبدا فلا تأمنوهم … يريدون أن يقيموا دولة ولو كان ذلك باهلاك المصريين عطشا 🛑 كشف فيديو لأحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر جانباً من تفكير عناصر الجماعة، وهدفهم لإسقاط الدولة والتعاون مع أي جهة قد تساعدهم في ذلك. 🛑 تضمن فيديو بثه الإخواني علاء الدين pic.twitter.com/M5cumsRNNw — Yasser Faris (@yasserfaris72) April 9, 2021

وأضاف محمد اليماني، قائلا: ”كل من يشجع الغير على أبناء وطنه ليس بي وطني ولا فيه اثر الوطنية“.

ومضى مغرد يدعى مصطفى، قائلا: ”اساءوا للحية واستغلوها حتى أصبح المسلمون نفسهم يتهمون الملتحي بأبشع الاتهامات بسبب الاشكال دي والله الاسلام برئ منكم لانكم دعاه رذيلة شخص وسخ عليه لعنه الله وستظل مصر رائده وسيظل السيسي باذن الله“.

اساءوا للحيه واستغلوها حتى اصبح المسلمون نفسهم يتهمون الملتحي بايشع الالتهامات بسبب الاشكال الوسخه دي والله الاسلام برئ منكم لانكم دعاه رذيله شخص وسخ عليه لعنه الله وستظل مصر رائده وسيظل السيسي باذن الله — MkAl-altawel (@mostafaia2015) April 9, 2021

وأردف محمد فواز، قائلا: ”كل واحد بيطلع فيهم بيأكدلنا في مصر انه عمرهم ما كان ليهم ولاء ولا حب لوطن كان ولائهم لجماعة ومرشد والحمد لله انتهت الجماعة والمرشد وبقي الوطن.. اتكلموا اكتر واظهروا اكتر علشان الكل يتأكد اكتر انكم خونه وكارهين لبلدكم“.

كل واحد بيطلع فيهم بيأكدلنا في مصر انه عمرهم ما كان ليهم ولاء ولا حب لوطن كان ولائهم لجماعة ومرشد والحمد لله انتهت الجماعة والمرشد وبقي الوطن .. اتكلموا اكتر واظهروا اكتر علشان الكل يتأكد اكتر انكم خونه وكارهين لبلدكم — mohamed fawaz (@mohamed51326487) April 9, 2021

وكتب مغرد آخر قائلا: ”انت خائن بكل ماتعنيه الكلمة لا لك وطن ولا انتماء نواياكم الخبيثة تدل على معادنكم الرخيصة يارخيص“.

أما ناصر صلاح، فقال: ”لو كان فى ذرة تعاطف عند الشعب المصرى معكم احب اطمنك ان الشعب المصرى هيكون اول من يتصدلكم بفضل امثالك المأجورين اللهم احمى مصر من هؤلاء الشرذمة تحيا مصر“.

لو كان فى ذرة تعاطف عند الشعب المصرى معكم احب اطمنك ان الشعب المصرى هيكون اول من يتصدلكم بفضل امثالك المأجورين اللهم احمى مصر من هؤلاء الشرزمه ؛. تحيا مصر — Nasser Salah (@naserking888) April 9, 2021

يشار إلى أن الإخواني الهارب علاء الدين محمد كان ينتمي لـ“حركة حازمون“ التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل وشارك مع آخرين في ”مذبحة كرداسة“، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، واتهم بقتل اللواء هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات مركز شرطة كرداسة عمداً، ومتهم بالشروع في قتل آخرين.