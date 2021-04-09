أنباء عن خلاف مصري تركي حول خطوات "المصالحة"

نقلت قناة العربية اليوم الجمعة أن خلافا حصل بين مصر وتركيا، حول خطوات ”المصالحة“ بين البلدين، اللذين تشهد علاقاتهما توترا منذ سنوات، وأن القاهرة تريد من أنقرة تسليم مطلوبين لها.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها إن القاهرة ”علقت مؤقتا محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة، كما علقت الاتصالات الأمنية بين البلدين حتى تنفيذ مطالب مصر“.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا تباطأت في تنفيذ مطلب مصري ”بسحب مرتزقتها من ليبيا، بشكل فوري وغير مشروط، حيث طلبت أنقرة مزيدا من الوقت“.

وقالت المصادر إن السلطات المصرية ”طالبت نظيرتها في تركيا بتسليم القياديين في حركة حسم يحيى موسى، وعلاء السماحي، لكن أنقرة طلبت التمهل في الموضوع، حيث تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي“.

وأضافت أن القاهرة ”سجلت قيام السلطات التركية بتعليق عدد من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتعهدها بتنفيذ المزيد قبل نهاية رمضان المقبل، لكن مصر طالبت بإجراءات دائمة في هذا الشأن قبل المضي قدما في المصالحة“.

وأوضحت المصادر أن ”هناك خلافا بين الطرفين حول ترتيب خطوات المصالحة، حيث تتمسك القاهرة بإتمامها على مرحليتن، في حين تريد تركيا تنفيذ المطالب المصرية بشكل متدرج“.

وأكدت المصادر أن السلطات المصرية ”علقت طلبا تقدمت به نظيرتها التركية، حول عقد اجتماع موسع في القاهرة بين مسؤولي البلدين قبل نهاية شهر أبريل الجاري“.