وفاة صلاح المناوي رئيس عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر

توفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، الفريق صلاح المناوي رئيس عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973.

وأعلن نبأ الوفاة ابن شقيقه، وذلك من خلال حسابه على موقع ”فيسبوك“، إذ كتب قائلا: ”إنا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالي عمنا اللواء طيار صلاح المناوي رئيس هيئة عمليات القوات الجوية خلال حرب أكتوبر.. اللهم ارحمه واعف عن سيئاته وتقبله مع الشهداء والنبيين والصديقين“.

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وقررت أسرة صلاح المناوي، تشييع جثمانه وإقامة صلاة الجنازة يوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

وُلد صلاح المناوي في 14 يوليو 1929، وتخرج في الكلية الحربية في فبراير 1950، ثم التحق بالكلية الجوية في 15 يونيو 1951.

وتولى المناوي عددا من المناصب القيادية بينها قائد لواء جوي عام 1964، وقائد فرقة جوية وقاعدة فايد الجوية عام 1965، وقيادة قاعدة أنشاص عام 1967، فضلا عن تدريبه مجموعة من الطيارين على الطائرة السوخوي 7.

كما تولى منصب نائب رئيس هيئة العمليات الجوية 1968، ثم عين رئيسا لهيئة العمليات الجوية عام 1969 حتى حرب أكتوبر.

وحصل المناوي على عدد من الأوسمة والنياشين، هي وسام النجمة العسكرية، ووسام الواجب العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة.