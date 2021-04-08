مصر.. المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت في "أحداث مكتب الإرشاد"

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمُعاقبة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث مكتب الإرشاد“، كما قضت بالسجن المؤبد للمتهم أحمد جلال البكري في القضية المعروفة إعلاميا بـ“ولاية داعش القاهرة“.

وكانت النيابة العامة وجهت لمحمود عزت وآخرين سبق الحكم عليهم، وآخرين مجهولين عدة اتهامات، منها: الاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم في إمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر ومفرقعات.

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك والشروع في قتل المجني عليهم.

يذكر أنه في 5 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد لكل من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث مكتب الإرشاد“.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد للمتهم أحمد جلال البكري، في القضية رقم 20041 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميا بـ“ولاية داعش القاهرة“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، بينهم 3 هاربين، وأعيدت إجراءات محاكمة المتهم النجار بعد القبض عليه أمام المحكمة التي أيدت حكم المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة تهما عدة، منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد ”تنظيم داعش“، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.