في توافق مع موقف مصر .. السودان: "كل الخيارات مفتوحة" بشأن سد النهضة (فيديو)

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، إن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم غداة فشل المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر.

وأشار الوزير السوداني إلى أن ”هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي، ولكنه توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليارات متر مكعب، ويبعد 15 كلم فقط من سد النهضة، في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب“.

وشدد على موقف السودان الثابت الذي يدعو إلى ضرورة تعديل منهجية التفاوض التي ينبغي أن تفضي لاتفاق قانوني وملزم لكافة الأطراف، وعدم التسويف بغية كسب الوقت على غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا.

وأفاد المسؤول السوداني بأن بلاده دعت إلى إشراك جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، في إطار مجموعة وساطة رباعية برئاسة الاتحاد الإفريقي؛ وذلك ”من أجل توسعة قاعدة مشاركة الدول الصديقة لتبيان خطورة الموقف الذي يتعرض له السودان بسبب عمليات ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق“.

ونفى أن تكون إثيوبيا قد عرضت على السودان إجراء اتفاق ثنائي بأي شكل.

وبشأن تخفيف آثار عمليات الملء المفاجئة التي تنوي إثيوبيا القيام بها، قال إنه سيتم حجز مليار متر مكعب خلف سد الروصيرص لتعويض أي نقص في إمدادات المياه بالنيل الأزرق؛ لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب، وكذلك سيتم إفراغ خزان جبل تولياء والإبقاء على ثلث السعة التخزينية للخزان لتلافي أي انقطاع للمياه في قطاع النيل الرئيس حتى نهر عطبرة شمال البلاد.

وفشلت محادثات السودان ومصر وإثيوبيا في كنشاسا، يومي الأحد والإثنين، وسط مخاوف من تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني في تموز يوليو المقبل.