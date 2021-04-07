السيسي يهدد إثيوبيا مجددًا: كل الخيارات مفتوحة وقلقنا بشأن المياه "مشروع" (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، والحفاظ على حصة مصر المائية من نهر النيل.

واعتبر السيسي، أن قلق المصريين بشأن المياه ”مشروع“.

#السيسي مخففا لهجته بشأن #سد_النهضة: بقول للأشقاء في إثيوبيا بلاش نصل لمرحلة إنك انت تمس نقطة ميه لمصر pic.twitter.com/E8VeE10Yqe — إرم نيوز (@EremNews) April 7, 2021

وقال: ”القلق بتاعكم مستحق ومشروع، لكن يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص عليها، أنا قلقت على المياه من 2011، مبقتش ارتاح ولا أقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير“.

ووجه الرئيس المصري رسالة حملت تهديدًا مبطنًا إلى إثيوبيا، قائلًا: ”بلاش نصل إلى مرحلة إنك تمس نقطة مياه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة، والتعاون والبناء مع بعضنا أفضل من إننا نختلف ونتصارع“.

وتابع: ”أنا شعرت عندكم بحالة عدم رضى لأن المياه تمر إلى مصر كده، لكن إحنا مع بعض وده موضوع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله، واللي بيخليها تجيلنا زي ما بتنزل عندكم ربنا“، محذرًا: ”اللي عمله ربنا لن يغيره بشر“.

وكان السيسي قد حذر إثيوبيا في كلمة سابقة له، من الاستمرار في المماطلة بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلًا ”لن يمس أحد نقطة مياه من مصر، واللي عاوز يجرب يجرب“.