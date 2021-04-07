بعد فشل محادثات كنشاسا.. سامح شكري يبحث بالخرطوم تطورات سد النهضة

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء، الخرطوم، بعد ساعات من فشل محادثات كنشاسا بين دول السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة.

وعقد شكري مع وزيري الخارجية والري السودانيين، مباحثات مشتركة ناقشت آخر التطورات وفشل محادثات الكنغو.

وقال شكري، ان إثيوبيا تحاول التنصل من المسؤولية عن تعثر المفاوضات؛ من خلال اتهام ‎مصر و‎السودان بعرقلتها، ‏مؤكدا أن تعثر مفاوضات السد لها تبعات على المنطقة بأكملها، ودعى المجتمع الدولي للقيام بدور أكبر في هذا الملف المعقد.

وأعلن المسؤول المصري في تصريحات حسب وسائل إعلام محلية، أن السودان ومصر سيتجهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاطلاعهما على تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات كنشاسا.

وأكد شكري التنسيق الكامل بين الخرطوم والقاهرة بشأن السد، وأنهما لن يسمحا بأي ضرر عليهما.

وفشلت محادثات كنشاسا يومي الأحد والاثنين الماضيين في التوصل إلى تفاهمات بشأن مقترح السودان القاضي

بمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاث، بينما دعمت مصر المقترح، رفضت إثيوبيا الوساطة الرباعية وتمسكت بالافريقية ما أدى إلى انهيار جولة التفاوض.