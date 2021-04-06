مصر تتجه لتدويل قضية سد النهضة بعد فشل مفاوضات كينشاسا.. وتحذر من خطورة الموقف‎

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الخطوات التي تعتزم بلاده اتخاذها في الفترة المقبلة، بعد انتهاء جولة المفاوضات بشأن سد النهضة في كينشاسا، دون التوصل إلى أي اتفاق أو إحراز تقدم، مؤكدا أن مصر ستتوجه إلى المؤسسات الدولية لاطلاعها على هذه التطورات.

وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية، إن ”المفاوضات كانت الفرصة الأخيرة لإثيوبيا، ومصر تنظر للقضية من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع، وبالتالي هي ترصد الموقف وفقًا لحدوث هذا الضرر بالنسبة لحصة مصر المائية“.

وأضاف أنه ”عندما تُمارس إثيوبيا إدارة السد بشكل غير مسؤول في هذه المرحلة، فإن مصر مع السودان سوف تبدأ في التوجه إلى المؤسسات الدولية، مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ لإطلاعها على هذه التطورات، وتحميلها بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها، منعًا للانزلاق نحو توتر وتأثيرات سلبية على دول المنطقة جميعها“.