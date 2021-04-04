مصر: اجتماع كينشاسا "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع كينشاسا، إن مصر والسودان وإثيوبيا، أمام ”فرصة أخيرة“ يجب اقتناصها لحل أزمة سد النهضة.

ويشارك شكري، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا خلال يومي الأحد والإثنين، بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن ”الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا، حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضخم“.

وأكد شكري خلال الاجتماع، أن مصر ”تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق ومصالح دولتي المصب“، بحسب البيان.

وشدد على ”ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركاؤنا الدوليون لضمان نجاحها، حيث تعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل“.

وقد أعرب شكري عن ”حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة“.

وأكد: ”إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل إلى الاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها“.

وأعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق من اليوم الأحد أنه جرى الاتفاق على استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين الدول الثلاث: (مصر والسودان وإثيوبيا)، تحت رعايته.

وأكد الاتحاد الأفريقي ”جاهزيته لقيادة الوساطة بشأن سد النهضة الإثيوبي لمصلحة الدول الثلاث“، مشيرا إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان أظهرت ثقة كبيرة في قيادة الاتحاد للمفاوضات.