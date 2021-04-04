وسط خلافات متفاقمة.. إعلاميو مصر يرفضون ذكر اسم وزيرهم ويطالبون بإقالته

اتخذ رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف في مصر، عدة قرارات صارمة تجاه وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من أبرزها عدم نشر اسمه نهائيا ضمن أخبار الوزارة، والاكتفاء فقط بالتلميح لصفته الوزارية الحكومية، لحين تقديم استقالته، وذلك على خلفية الخلاف الدائر بينه وبين الصحفيين.

وأدان رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في البيان الذي صدر اليوم، على هامش الاجتماع الذي عقد بحضور عدد كبير من الصحفيين ومقدمي البرامج والكتاب، محاولات الوزير المتكررة ”لإشعال الفتنة وتشويه مهنة الإعلام في مصر“، بحسب تعبيرهم.

وقال البيان: ”نظرا لما حدث من وزير الدولة للإعلام، خلال الفترة الماضية من إشعال الفتنة الإعلامية، وضرب مصداقية الإعلام المصري، حيث إن الوزير حاول تشويه مهنة الإعلام وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام، فقد تقرر مناشدة سلطات الدولة المختصة، بإقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية“.

وأضاف: ”لذلك سيتم نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير؛ لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه، ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية“.

