في ختام "نسور النيل 2".. الجيش المصري: نقف مع السودان لحماية المقدرات

جدد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد حجازي، تأكيده وقوف الجيش المصري إلى جانب الجيش السوداني ”في خندق واحد تطلعا لمستقبل آمن وواعد“.

وشدد حجازي خلال حديثه في ختام التدريب المشترك مع السودان، ”نسور النيل 2“ بقاعدة مروي، على ”أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات“، موضحا أن ”نسور النيل يشهد تطورا إيجابيا في جميع مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى إلى الثانية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ“.

وأفاد حجازي بأن ”هذا التدريب يأتي في إطار تعاون بين القوات المصرية والسودانية؛ لتعزيز أمن البلدين“، داعيا إلى ”مواصلة العطاء والتضحية في حماية الأوطان، وسرعة تنفيذ النسخة المقبلة لهذا التدريب لتكملة منظومة تبادل الخبرات للحفاظ على الأمن القومي للبلدين“.