مصر.. توقيف شاب تركي في مطار القاهرة بتهمة التجسس‎

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أوقفت شابا تركيا في مطار القاهرة الدولي بتهمة التجسس.

ووفق ما ذكر موقع ”أفيون توركلي“، فإن طالبا يدعى فخر الدين جيلان يبلغ من العمر 23 عاما تم توقيفه في المطار قبل نحو أسبوعين أثناء عودته إلى تركيا، ووجهت السلطات المصرية له تهمة التجسس.

وعثرت السلطات المصرية في هاتف الطالب على مقاطع فيديو لمعارضين للنظام الحاكم في مصر.