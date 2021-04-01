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مصر.. توقيف شاب تركي في مطار القاهر...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 20:32 GMT

مصر.. توقيف شاب تركي في مطار القاهرة بتهمة التجسس‎

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أوقفت شابا تركيا في مطار القاهرة الدولي بتهمة التجسس. ووفق ما ذكر موقع "أفيون توركلي"، فإن طالبا يدعى

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المصدر: فريق التحرير

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أوقفت شابا تركيا في مطار القاهرة الدولي بتهمة التجسس.

ووفق ما ذكر موقع ”أفيون توركلي“، فإن طالبا يدعى فخر الدين جيلان يبلغ من العمر 23 عاما تم توقيفه في المطار قبل نحو أسبوعين أثناء عودته إلى تركيا، ووجهت السلطات المصرية له تهمة التجسس.

وعثرت السلطات المصرية في هاتف الطالب على مقاطع فيديو لمعارضين للنظام الحاكم في مصر.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الشاب المقبوض عليه ذهب قبل 4 سنوات لدراسة تخصص الترجمة الشفوية العربية والإنجليزية بجامعة الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة.

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