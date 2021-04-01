مطلية بالذهب ومرصعة بالجواهر.. هل تود شراء طائرة صدام حسين؟

كشف موقع ”هش كت“ المتخصص بالطيران، أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كان يمتلك طائرة قديمة تعود للحرب العالمية الثانية، من نوع سبيتفاير قابلة للطي، وأنه زيّنها بنصف طن من الذهب والبلاتين والاحجار الكريمة، وسيجري بيعها في مزاد سيقام في شهر أيار/ مايو القادم.

ونشر الموقع، الذي يعني إسمه باللغة العربية ”كاتم الصوت“، تفاصيل من الهوايات الشخصية لصدام حسين، تتجاوز ما هو معروف عن ولعه ببنادق كلاشينكوف المطلية بالذهب، والتي ظهر فيها بأكثر من صورة.

الجديد الذي كشفه الموقع اليوم الخميس، هو أن صدام حسين كان يمتلك أيضًا، طائرة سبيتفاير Spitfire مطلية بالذهب قابلة للطي، تعود للحرب العالمية الثانية، وكانت تستخدم في القوات الجوية الملكية المصرية، ثم قدمتها القاهرة هدية له، بمناسبة عقد اتفاق تجاري مصري عراقي عام 1981.

نصف طن من الذهب والمجوهرات

ويبدو أن الطائرة لم تكن بشكلها آنذاك، تروق لصدام حسين، الذي قام بتزيينها بـ 550 كيلوغرامًا إضافيًا من الذهب والبلاتين والأحجار الكريمة.

وبعد التعديل، كانت لا تزال قابلة للطيران، ولكن اقتصرت على الرحلات التي تقل عن 100 ميل في الساعة، حسب التقرير.

وآخر مرة شوهدت فيها الطائرة كانت عام 1988، وبعد ذلك وحتى كانون الثاني/ يناير 2021، كان موقعها غير معروف.

وخلال أعمال البناء في احدى بلدات غرب العراق، كشف المقاولون عن الطائرة، مدفونة وملفوفة بعناية في القماش المشمع.

وبعد عرضها في متحف محلي، تم نقل الطائرة إلى بغداد، وسيتم بيعها بالمزاد في أيار/مايو، حيث تقدر قيمتها بحوالي 34 مليون دولار، كما جاء في التقرير.

يشار إلى أن سبيتفاير هي طائرة حربية بريطانية، ذات مقعد واحد، استخدمت من قبل القوة الجوية الملكية، والعديد من دول التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، وفي خمسينات القرن الماضي أيضًا.