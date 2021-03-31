مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ترفض أي خطوة أحادية في ملف سد النهضة

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربرغ، اليوم الأربعاء، إن موقف الولايات المتحدة من ملف سد النهضة لم يتغير، مؤكدا رفض بلاده لأي خطوات أحادية.

وقال وربرغ، في تصريحات تلفزيونية، إن موقف واشنطن بشأن أزمة سد النهضة هو نفس موقفها الموجود منذ سنوات ”الموقف واضح جداً، نُريد أن ندعم كل الجهود البناءة والتعاونية بين البلدان الثلاثة، وهذا أهم شيء“.

وأضاف: ”لا نُريد أن تتخذ أي دولة خطوة أحادية الجانب، ومن اللازم الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة كل التفاصيل حول الملء وغيره من الأمور“.

وتابع: ”لا بد أن تكون التسوية تفاوضية بين البلدان الثلاثة، والولايات المتحدة ستستمر في بذل كل الجهود في هذا الطريق“، مضيفا: ”أنا عشت 4 سنوات في القاهرة، وأعرف أهمية النيل للشعبين المصري والسوداني، والشعب الإثيوبي أيضًا“.

وشدد المسؤول الأمريكي على أنه ”لا بُد من وصول البلدان الثلاثة إلى اتفاق بينهم، والولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة فنية للوصول إلى هذا الحل“، لافتاً إلى أن ”أمريكا تجري تنسيقا وتشاورا، وتسمع من مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يوجد استثناء“.

وصرح: ”نحن مع الحل التفاوضي، ومن الممكن أن الولايات المتحدة ستشارك في التنسيق مع أطراف أخرى من إفريقيا أو البنك الدولي، لكن الحل لازم في النهاية يكون بين البلدان الثلاثة“.

وأوضح :“يمكننا أن نلعب دوراً في التنسيق بين البلدان الثلاثة، وهذا ما نفعله الآن من خلال المناقشات لحثهم على الوصول إلى حل تفاوضي بينهم، نافيا في الوقت نفسه وجود ضغوطات من جانب بلاده، قائلا: ”لا أريد أن أتحدث عن ضغط أو وسيلة أخرى، لكن هناك مناقشات، ونحثّ كل البلدان ومنها إثيوبيا، على الوصول للحل، وألا تتخذ أي خطوة أحادية الجانب“.