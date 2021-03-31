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السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لكمال...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 18:10 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 20:05 GMT

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لكمال الجنزوري (فيديو وصور)‎

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت لرئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء. انطلقت الجنازة

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المصدر: روبي أحمد -إرم نيوز

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت لرئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

انطلقت الجنازة من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وذلك لدفنه في مقابر العائلة بكلية البنات في مصر الجديدة.

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وحضر الجنازة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في مصر، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس البرلمان حنفي جبالي، وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق وآخرون.

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وأقيمت مراسم الجنازة والصلاة على الجثمان داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في العاصمة القاهرة، والتي شهدت تواجدا أمنيا كثيفا قبيل وصول الجثمان .

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وتوفي، اليوم الأربعاء، كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك داخل مستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.

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ولُقب الراحل كمال الجنزوري بـ“وزير الفقراء“ والوزير المعارض؛ لما ظهر منه أثناء رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

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